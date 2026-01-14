Parma, Cuesta a Dazn: "Brutto giocare nella nostra metà campo, ma oggi era necessario"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 al Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

E' vero che Rinaldi l'ha ringraziata negli spogliatoi? "Non c'è niente da ringraziare, facciamo le scelte che pensiamo siano giuste. Ha fatto una grande partita in questo caso".

La squadra ha risposto anche con i cambi di formazione, quanto sei soddisfatto? "I ragazzi provano sempre a fare del loro meglio, danno sempre tutto. La loro capacità di sacrificio è incredibile, vanno oltre ogni difficoltà, oggi con il Napoli ce ne erano tante. Riescono a fare prestazioni di alto livello. Sicuramente non ci piace che la partita sia così tanto nella nostra metà campo in fase difensiva, ma giocando la quarta partita in dieci giorni, contro un avversario di questa qualità, non è facile, non siamo abituati. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che richiedeva la partita, sono molto contento dell'atteggiamento di tutti".

Quinta trasferta da imbattuti, può iniziare un altro campionato ora? "Per noi non cambia assolutamente niente, domenica abbiamo una partita super importante al Tardini contro il Genoa. La testa è già lì, dobbiamo esser focalizzati, sappiamo l'importanza di quella partita. Non ci sposta quello che abbiamo ottenuto, ci concentriamo su cosa fare per crescere, siamo ancora lontani da dove vorremmo essere".

A cosa è dovuta la scelta di Rinaldi? "Nasce dall'osservazione dell'allenamento, dai feeling che arrivano per fare le scelte che si ritengono giuste. A volte nella vita si sbaglia, ma ci cerca di fare sempre il meglio. Pensavamo che Filippo fosse pronto per una grande prestazione, così è stato".

Estevez ha sempre chiuso la linea di passaggio su Hojlund, è stato l'elemento chiave? "Sì, è stato parte di quello che abbiamo preparato con grande attenzione. Loro sono anche forti a destra, nelle rotazioni era difficile gestire quel periodo e anche gli inserimenti di McTominay e degli altri esterni. I ragazzi sono stati bravissimi a legger le situazioni nel miglior modo, ad applicarsi quando c'era qualche piccolo errore tattico, anche a recuperare palla e guadagnare campo per gestirla meglio. Ci sarebbe piaciuto uscire di più e creare qualche pericolo, non è stato possibile soprattutto nel secondo tempo, ma prendiamo tutto il positivo, a livello di sacrificio e valori questi ragazzi sono incredibili".