Parma, il portiere improvvisato Delprato: "Peccato, bella prova condizionata dal rosso"

Il capitano del Parma finito poi nel difendere la porta nel finale, Enrico Delprato, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Napoli: "Delprato portiere? Nessuno lo avrebbe mai pensato, è stata una cosa frettolosa: avevamo finito i cambi, c'era necessità di mandare qualcuno in porta, mi sono guardato con l'allenatore e sono andato io. Peccato perché la partita, per tutti i 90 minuti, nonostante l'espulsione è andata bene. Ci ha condizionato giocare in 10, stavamo difendendo bene, poi purtroppo sono arrivati questi due gol sul finale. Abbiamo fatto una bella prestazione e per questo siamo contenti.

La capacità di comprendere i momenti della partita? Dobbiamo alternare momenti in cui difendere il più possibile e altri in cui attaccare, ci lavoriamo molto con l'allenatore e oggi l'abbiamo fatto bene. Peccato per le occasioni che abbiamo concesso e che ci sono costate care. Continueremo a lavorare, anche se affrontiamo queste squadre, con umiltà e personalità, cercando di mettere in difficoltà l'avversario".