Pasquale Marino consiglia Conte: "Io passerei al 4-3-3 e metterei fuori De Bruyne"

L’allenatore Pasquale Marino è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli avrà l’imbarazzo della scelta per affrontare il Genoa. Conte sta provando a far coesistere i quattro centrocampisti, e prova a metterli nella posizione migliore per farli rendere al massimo. Ma a me personalmente piace di più il Napoli con il 4-3-3, mettendo in panchina uno dei centrocampisti. Secondo me Neres da ampiezza, e soprattutto bisogna guardare le due fasi perché quando uno tra De Bruyne e McTominay si devono sacrificarsi nella fase passiva non sono caratteristiche affini alle loro.

Se invece proponi calciatori che saltano l’uomo più mezzala o trequartista che si inserisce puoi avere più soluzioni. Metterei fuori De Bruyne per favorire questo passaggio tattico. Probabilmente tornerà al 4-3-3 quando Anguissa giocherà la Coppa d’Africa e non sarà a disposizione. Secondo me quando De Bruyne e McTominay giocano insieme si pestano i piedi e non riescono a rendere al meglio”.