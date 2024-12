Pasqualin: "Dal Napoli mi aspetto qualcosa in uscita, c’è gran movimento attorno a Zerbin”

L’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato a Tuttomercatoweb: "Il risultato dell’Inter contro la Lazio è straordinario e rafforza in maniera perentoria il ruolo dei nerazzurri come favoritissimi per la vittoria dello Scudetto. Ma la Lazio si riprenderà sotto la guida di Baroni che si è dimostrato un ottimo allenatore”.

A Napoli si è infortunato Buongiorno.

“Un imprevisto importante. Dal Napoli mi aspetto qualcosa in uscita con i calciatori non titolari, ad esempio vedo che c’è un gran movimento attorno a Zerbin”

E la Juve di Thiago Motta?

“Non sembra né carne e né pesce. A volte piace, altre meno. Le idee di Thiago Motta sembrano molto più originali di quello che potevano sembrare a Bologna. A partire dai portieri messi sullo stesso livello. A volte i cambiamenti possono sembrare anche troppi”.

Il Milan fatica.

“C’era da aspettarselo. Il mio amico ed ex assistito Mauro Tassotti ha detto che non sono chiarissime le funzioni di Ibra. Ecco, non si capisce bene cosa stia facendo. Doveva comandare, fare e disfare. E invece il Milan è in difficoltà. Credo che i problemi siano nati con l’allontanamento di Maldini, un mito e un dirigente di altissimo livello”.