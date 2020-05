"Patente immunità? Mi ricorderò di queste regioni quando andrò in vacanza", polemiche per le parole di Sala

Stanno facendo discutere le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in riferimento alla richiesta della famosa patente di immunità per chi proviene dal nord. Queste le sue parole che hanno scatenato le polemiche del web: "Alcuni presidenti di regione dicono di accogliere i milanesi, come Toti per la Liguria, altri, non li cito, dicono di farsi la patente di immunità. Ora parlo da cittadino e non da sindaco: quando deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza me ne ricorderò".