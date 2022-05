Patrizia Pellegrino: "Dissi di no a Maradona, le mie amiche dicevano che ero pazza"

Patrizia Pellegrino, soubrette prima nelle televisioni locali e poi alla Rai, oggi 60 anni, racconta il rifiuto a Diego Armando Maradona

Patrizia Pellegrino, soubrette prima nelle televisioni locali e poi alla Rai, oggi 60 anni, racconta il rifiuto a Diego Armando Maradona: "Gli consegnai lo scudetto in Rai, andammo a cena, poi a ballare… A tutti i costi voleva conquistarmi. Gli dissi no, non mi piaceva proprio. Mi telefonò per giorni, le mie amiche dicevano che ero una pazza, ma con gli uomini che non mi piacciono proprio non posso".