Pavarese: “Che crescita del Napoli, non si è curato delle polemiche della tifoseria”

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola

TuttoNapoli.net

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “Inter, Milan e Juventus possono rimanere su un gradino più alto, ma chi ha fatto davvero una crescita importante è il Napoli che non si è curato delle polemiche della tifoseria. Spalletti ha avuto la pazienza di lavorare con i suoi giocatori e il Napoli ha raggiunto i suoi obiettivi, a partire dalla grande rivelazione di queste prime giornate, Kvaratskhelia".

Per certi profili bisogna muoversi in anticipo?

"Sì e ho infatti una grande stima di Giuntoli. Il Napoli aveva già a gennaio scelto il sostituto di Insigne, cioè il georgiano. Così come quello di Koulibaly, Kim, a cui bisogna dare tempo di capire il nostro campionato".