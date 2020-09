Pavarese: "Grana Milik per il Napoli. Sono contento di Petagna, è già mentalizzato"

Il caso Milik tiene banco in casa Napoli, sull'argomento l'ex ds azzurro, Gigi Pavarese è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: "E' chiaro che il Napoli non si può permettere di perdere il giocatore a parametro zero. Milik, essendo in scadenza di contratto, ha comunque delle richieste da parte di club che vorrebbero risparmiare sui paletti della valutazione fatta da De Laurentiis. Dall'altro lato fa piacere la prestazione di Petagna di ieri. Sono stato sempre un assertore dell'acquisto del centravanti ex Spal. Contro il Pescara ha dimostrato tutta la sua valenza e soprattutto la sua determinazione nel restare al Napoli e nel vestire questa maglia. E' un giocatore già mentalizzato, sa di non partire tra i titolari ma è comunque intenzionato a far valere le sue doti e a fare la differenza in quei minuti nei quali verrà chiamato in causa. Petagna potrebbe avere più spazio in Europa League, ma attenzione a considerare questa manifestazione una coppetta. Osimhen? E' un calciatore importante, è vero che è costato tanto ma il Napoli ha dovuto vincere la concorrenza di tanti club. Dobbiamo dargli il tempo per ambientarsi nel nostro calcio, ma Napoli in questo è una madre. E' un ragazzo che ha bisogno dell'affetto di tutti e soprattutto dell'aiuto di Gattuso".