Pavarese: "Il Napoli ha in rosa ragazzi napoletani, posso tornare utili"

Gigi Pavarese, ex dirigente, fra le tante, del Napoli, ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Querelle per l’inaugurazione del Maradona? Sinceramente non amo intromettermi in querelle che non riguardano la mia persona. Credo che ci sia una bellissima iniziativa del maestro Sepe che ha donato questa statua, che io ho visto ed è molto bella. E’ un gesto bellissimo e non ci sono parole per ringraziarlo. Non dimentichiamo che poteva presenziare al massimo 1000 persone, perché il decreto scatta dal 5 agosto col 50% di pubblico che potranno entrare allo stadio.

Insigne? Lorenzo deve restare, è l’ultima bandiera del calcio italiano e mi auguro che venga accontentato. Insigne è Napoli e adesso dopo lo splendido Europeo ha acquisito maggiore spessore a livello internazionale”.

Chi potrebbe restare? In rosa il Napoli ha disposizione due ragazzi importanti che fanno parte del settore giovanile: Gaetano e Palmiero. Sono giocatori che credo siano da Napoli e penso che anche Giuntoli la pensa così. Non dimentichiamoci di Tutino, che ha grande qualità tecniche. E’ venuto un po’ meno nei primi anni a livello caratteriale e mentale, ma dopo aver avuto due tecnici molto duri come Braglia e Castori, è maturato. Giuntoli e Spalletti dovranno pensarci bene prima di liberare Tutino. Sono giocatori napoletani e sanno che anche se hanno poco spazio, quando giocheranno si faranno trovare pronti”.