Pavarese: “Mi è piaciuta questa frase pronunciata da Conte in conferenza”

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: “Conte è un uomo di grande personalità, dall'infinito carisma, ha vinto a Milano, a Torino, a Londra, ha riportato entusiasmo.

Mi è piaciuto quando ha detto che Napoli dev'essere una meta, ha preso le redini del comando come giusto che sia, ha precisato che è un manager a tutto tondo, l'esperienza inglese è stata determinante: si è scelto i suoi collaboratori, come Manna, Oriali, Mauro Sandreani che nel 1996 volevo portare al Napoli. Il Napoli deve tornare a certi livelli, non poteva esserci migliore scelta di Antonio Conte: aver riportato fiducia nell'ambiente, da buon leccese e quindi da uomo del Sud, vedrete che nel Napoli tornerà il senso di appartenenza".