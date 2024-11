Pazienza: "Ci sarà voglia di rivalsa, nel post ko Conte trasmette il suo modo di vivere il calcio"

vedi letture

Michele Pazienza, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi auguro che i calciatori del Napoli siano vogliosi di rivalsa e conoscendo Conte lo saranno perchè lui ha trasmesso il suo modo di vivere il calcio, soprattutto nel post sconfitta. L’Atalanta va a memoria, va da sola, poi con gli innesti di giocatori funzionali diventa una realtà sempre importante.

Inter-Napoli? Due squadre importanti, ma questa sfida arriva in un momento anticipato di quando poi si deciderà il campionato. Lobotka dà qualcosa di più rispetto a Gilmour, ma il Napoli è nella fase in cui cerca di diventare una squadra forte. La classifica può ingannare, può dire che il Napoli deve ammazzare il campionato, ma in realtà è cambiato l’allenatore che è ancora alla ricerca del vestito giusto”.