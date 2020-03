Pazienza: "Gattuso ha dato sterzata importante e creato presupposti per restare l'anno prossimo"

Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro e attualmente allenatore, ha parlato di Rino Gattuso nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fino ad oggi Gattuso ha fatto un lavoro positivo, ma bisogna dare continuità perché manca ancora molto per raggiungere gli obiettivi. Rispetto all'inizio del campionato ha comunque dato una sterzata importante e credo che i presupposti per proseguire insieme anche l'anno prossimo ci sono tutti. Il Napoli ad oggi sa qual è il percorso da fare per ottenere i risultati, visto che in passato è inciampato più volte negli stessi errori".