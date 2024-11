Pazienza: "La Roma costringerà il Napoli a sbilanciarsi, ma per batterlo servirà gara perfetta"

L'ex centrocampista azzurro Michele Pazienza ha parlato ai microfoni di Vocegiallorossa.it del match fra Napoli e Roma: "Mi aspetto una gara in cui la Roma cercherà in ogni modo di chiudere tutti gli spazi, costringendo il Napoli a sbilanciarsi e a lasciare metri alle spalle da provare a sfruttare con le ripartenze dei suoi calciatori offensivi. La squadra di Conte ha un'identità precisa, per batterla servirà la partita perfetta".

Il ritorno di Ranieri è la scelta giusta per provare a salvare la stagione?

"In questo momento sì, perché conosce l'ambiente come pochi e ha un'esperienza internazionale incredibile per risollevare le sorti dei giallorossi. La carriera di Ranieri parla da sola. Credo che la proprietà abbia preso la decisione giusta".

Difficile rispondere: quale calciatore giallorosso dovrà cambiare marcia con il cambio in panchina?

"Non si può e non si deve parlare di singoli, secondo me: quando c'è un cambio in panchina, ogni componente della rosa, a prescindere dalla propria storia e importanza, deve dare quel qualcosa in più rispetto a prima".

Per lo scudetto sarà una corsa a due tra Napoli e Inter?

"Sì, sono sicuramente loro le squadre più accreditate. In questo momento ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti però la qualità delle rose di Conte e Inzaghi alla lunga mi aspetto che faccia la differenza".