Pecci incorona Bologna e Napoli: "Le due più belle sorprese della stagione"

vedi letture

Eraldo Pecci, storico ex attaccante del Bologna, ha concesso un'intervista al Corriere di Bologna per commentare la grande prestazione dei rossoblù nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni: "L’andata è stata a senso unico. I rossoblù hanno mostrato la loro superiorità: già è tale a squadre complete, a maggior ragione contro un Empoli che schierava qualche riserva dovendo pensare alla corsa salvezza. Però se dobbiamo aspettare altri 51 anni per la prossima io non ci sarò, quindi vedano loro".

Pecci ha ricordato anche la finale raggiunta, proprio col Bologna, nel lontano 1974: "Era un’altra formula e fu difficilissimo arrivare in finale: vincemmo un girone a quattro con Milan, Inter e Atalanta, di là il Palermo ebbe rigori e non mi aspettavo toccasse a me. Forse perché poco prima ero stato decisivo ai rigori alla semifinale di un Viareggio e avevo quella confidenza dal dischetto che poi al Toro non ho ritrovato, ma lì andò bene e vincemmo la coppa".

Sul Bologna di Italiano, più in generale, Pecci ha infine aggiunto: "Sicuramente sta facendo un grande campionato, insieme al Napoli è la squadra che ha ottenuto i migliori risultati rispetto alle attese. Non tanto Empoli, ma tutta la stagione dimostra il percorso fatto dai rossoblù, che hanno cominciato anche a vincere le gare sofferte, come a Venezia, che fanno la differenza in chiave Champions. Italiano ha dato un contributo positivo all’interno di un buon gruppo di lavoro, si sono consacrati giocatori che avevano già fatto bene lo scorso anno: il Bologna ora è una realtà di alto valore".