Pedullà attacca Ancelotti: "Ha preteso Lozano e lo ha lasciato in panchina..."

Continua a crescere Hirving Lozano che, con la gestione Gattuso, sta riscoprendo una nuova verve, nonostante per lui non sia stata ancora riservata una maglia da titolare dal'allenatore calabrese. Alfredo Pedullà ha parlato proprio della gestione del messicano da parte, però, di Carlo Ancelotti, attraverso Twitter: "Lozano è costato 49 milioni (commissioni comprese). Ancelotti lo aveva preteso e poi lasciato in panchina spesso. Gattuso gli sta tirando fuori il veleno, eppure avrebbe dovuto pensarci chi lo ha preceduto".

#Lozano è costato 49 milioni (commissioni comprese). #Ancelotti lo aveva preteso e poi lasciato in panchina spesso. #Gattuso gli sta tirando fuori il veleno, eppure avrebbe dovuto pensarci chi lo ha preceduto — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 8, 2020