Pellegrini: "Col Cagliari ho visto un Napoli stanco, a La Spezia sarà dura"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Pellegrini, opinionista e commentatore tecnico per Sky Sport: "Dopo lo scivolone contro il Cagliari il Napoli non è più padrone del suo destino, la trasferta del Picco è molto difficile. Il campo è più ristretto, quindi questo sarà indice di sofferenza. Peraltro poi lo Spezia in casa è sempre guardingo, forse ha perso un po' di brillantezza ma è ancora lì. Merita la salvezza.

Cosa non ha funzionato con il Cagliari? Innanzitutto aveva una squadra viva, Meret ha fatto alcune parate. Inoltre il Napoli mi è sembrato un po' stanco sul finire della gara. E nel secondo tempo si è messo più a parlare che a correre. Troppe discussioni con arbitri e avversari, ha perso concentrazione.