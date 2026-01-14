Perchè Neres è entrato nel 2T ed uscito dopo mezz'ora? Stellini spiega il motivo
David Neres, attaccante del Napoli, stasera è tornato in campo contro il Parma dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio. Al 90', dopo circa mezz’ora dal suo ingresso, però, è uscito per far spazio a Lorenzo Lucca. Il motivo non è stato tattico, come ha svelato nel corso della conferenza stampa il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini.
"David sta recuperando da un infortunio che ha avuto nella partita con la Lazio. Stava rientrando, abbiamo chiesto a David se si sentisse di giocare uno spezzone di gara, lui ha detto che era pronto. Poi le trazioni che subiscono le caviglie in gara alle alte velocità gli hanno fatto sentire di nuovo dolore e quindi poi l'abbiamo cambiato, nulla di tecnico è solo un fatto fisico".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
LiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Stellini a Dazn: "Che sfortuna col Var, ma stiamo dando più del 100%! Vi spiego il cambio di Neres. Su Anguissa..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com