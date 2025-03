Perinetti: "Addio Conte sarebbe strano! Centro sportivo? Ti porta 2-3 punti in più"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è venuto ed ha parlato di ricostruzione e questo processo va avanti spedito. Adesso si deve costruire attraverso la nascita di una squadra che sta lottando per lo scudetto. Conte è partecipe in qualcosa che sta costruendo, so che ama Napoli in tutto e per tutto. Pensare che dopo un campionato di questo tipo si possa pensare ad un addio mi fa strano. De Laurentiis dal punto di vista finanziario ha sempre condotto il Napoli magistralmente e non capisco perché si dovrebbe separare da Conte se ha trovato un progetto tecnico così importante.

Conte ha costruito qualcosa di importante in pochissimo tempo, non ha fatto solo la squadra, ma ha indirizzato il club ad investire sulle infrastrutture che diventano fondamentali per un club che vuole stabilizzarsi in Europa. Avere un centro sportivo vuol dire avere due o tre punti in più all’anno. Figuriamoci avere uno stadio di proprietà a Napoli, con la partecipazione emotiva dei napoletani, sarebbe un qualcosa di enorme per la squadra e la società. Settore giovanile? Napoli è un serbatoio di giovani che sognano di giocare nel Napoli. Squadre come Juve e Roma hanno sempre costruito le proprie fortune anche coi giovani del vivaio, basta dargli il giusto spazio”.