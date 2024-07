Perinetti: "Conte meridionalista, lo vedo entusiasta! Quando arrivò alla Juve..."

"L’Inter ha il vantaggio di avere una squadra super collaudata, è una società che dev’essere considerata la favorita".

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell’Avellino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ed il Napoli? Conte ha sposato questa causa con molto entusiasmo, è un meridionalista e vuol far bene. Gli stanno costruendo la squadra, ma Conte sa che i tempi del mercato si stanno allungando ed aspetterà il momento giusto per piazzare qualche altro colpo.

L’Inter ha il vantaggio di avere una squadra super collaudata, è una società che dev’essere considerata la favorita. Quando Conte andò alla Juventus, Sabatini alla Roma e Galliani al Milan mi chiesero quanto potesse essere pericoloso Conte alla Juventus senza coppe. Io gli risposi che avrebbe vinto il campionato, loro risero, ma la mia profezia fu giusta. Il Napoli sono certo che sarà molto competitivo”.