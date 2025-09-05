Perinetti: "Non c'è il sostituto di Lukaku, lui ha caratteristiche uniche"

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore sportivo. Di seguito, un estratto dell’intervista.

La convince l’acquisto di Rasmus Hojlund, in relazione al fatto che debba sostituire Romelu Lukaku?

“Ogni giocatore è sé stesso, e quindi non vedo un vero sostituto di Lukaku. Hojlund è un centravanti che attacca la profondità, con qualità importanti, è giovane, può migliorare molto e rappresenta un valore aggiunto per il Napoli: oltre a fare gol e assist, può aiutare i compagni nei movimenti offensivi. È chiaro che Conte studierà qualcosa di diverso, senza cercare per forza l’erede di Lukaku, anche perché, ad oggi, un sostituto del belga non c’è: lui faceva da playmaker offensivo nel Napoli e non mi sembra che in giro ci sia qualcuno con queste caratteristiche.”

Il sostituto di Anguissa: il Napoli è straordinario, ma senza di lui potrebbe soffrire. Conte come si adatterà a questa assenza?

“Il Napoli è straordinario anche senza fare colpi eclatanti. Certamente, quando Anguissa sarà assente, qualcosa cambierà. Ma Conte è abituato a gestire le emergenze, non ha un modulo fisso e immutabile: lavora su movimenti chiari, che devono essere consolidati e meccanizzati. Sicuramente saprà affrontare anche questa situazione e troverà soluzioni adatte.”