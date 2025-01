Perinetti: "Ora è dura prendere uno all'altezza di Kvara, ma magari il Napoli fa il miracolo"

vedi letture

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è un uomo che dà valore ai sentimenti. Il suo atteggiamento è sempre di rispetto anche nelle prime emozioni. Conte è felicissimo di lavorare nel contesto Napoli, ma per lui il lavoro è tutto e farlo a Napoli vale ancora di più.

Mercato di gennaio? E’ difficile che si muovano grandi calciatori, lo ha fatto Kvaratskhelia e per Napoli è stata una doppia mazzata. E’ andato via un grandissimo calciatore e sostituirlo sarà difficile. Tutti i calciatori preferiscono spostarsi nella sessione estiva, ma magari Manna e De Laurentiis faranno un miracolo e prenderanno un giocatore forte. La spesa per Comuzzo la condivido perchè è giovane e può tornare utile al Napoli per i prossimi dieci anni. Se Comuzzo va al Napoli con Conte può solo migliorare e se lo immagino affianco a Buongiorno il Napoli si assicura certezze nel reparto.

Garnacho? Anche Adeyemi mi sarebbe piaciuto, ma Garnacho è un argentino e sarebbe impossibile non si trovi bene a Napoli. Ranieri e Conte? In carriera hanno dimostrato di essere ottimi professionisti e che hanno sempre avuto un gran rispetto per il mondo per il quale lavorano. Non a caso son diventati amici perchè li lega un filo conduttore che è la passione che esprimono in maniera completamente diversa”.