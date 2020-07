Perinetti: "Se il Napoli si addormenta Gattuso lo risveglia, non c'è rischio afflosciamento"

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Genoa e non solo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha vinto con una Roma in crescita rispetto a quella vista contro l'Udinese. Il Napoli ha fatto sua la partita con equilibrio e raziocinio. Splendido il gol di Insigne. Il Napoli ha la fortuna di avere un allenatore che, se la squadra si addormenta, la risveglia subito e alza la tensione. Gli azzurri non si afflosceranno, non c'è rischio".