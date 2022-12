Perinetti: "Spalletti ha un vantaggio in questa sosta. Juve? Il terremoto non peserà sul campo"

Giorgio Perinetti, ex ds azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Giorgio Perinetti, ex ds azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live : "Il ritiro in Tunisia con Scoglio nel 2002? Lo ricordo, ero appena tornato al Napoli con il presidente Naldi. Non andai a Tunisi, ma è chiaro che quello non fu un ritiro positivo. Quel Napoli purtroppo viveva un momento delicato e l'anno dopo ci fu il fallimento, nonostante le premesse e il tentativo di rilancio che fece Naldi. Non ci furono coperture per gli investimenti avviati.