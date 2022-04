Perinetti su Dybala: "Napoli sarebbe perfetta e il Napoli il top per uno come lui"

Giorgio Perinetti, ex dirigente di Napoli e Palermo tra le altre, ha parlato della sua scoperta Paulo Dybala ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Giorgio Perinetti, ex dirigente di Napoli e Palermo tra le altre, ha parlato della sua scoperta Paulo Dybala ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli sarebbe il posto perfetto per lui, è argentino e conosce bene il campionato. Napoli sarebbe il top per un calciatore come lui, poi non so cosa sceglierà. Non lo direi solo a Paulo di andare al Napoli, ma a lui in particolare”.