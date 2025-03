Perinetti vota Gatti: "Ha fisicità e personalità, alla Juve non s'è impaurito"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il libro su Conte lo leggevo spesso negli spogliatoi dove sono andato a lavorare. Marianucci come Ranocchia e Bonucci? Aborro nel fare i paragoni, ma se il Napoli l’ha preso è perché avrà fatto le sue valutazioni. E’ un ragazzo interessante, ben gestito da D’Aversa che è molto vicino a Conte. Sarà un investimento per il futuro, il Napoli è sempre sul pezzo e la società è orientata a migliorarsi sempre.

Venezia-Napoli? Il palo di Raspadori solitamente va dentro e in quel caso la gara sarebbe stata più semplice per il Napoli. Poi Conte ha la batteria degli esterni ridotta al minimo, con un Kvaratskhelia o un Neres in più sarebbe stato più facile. Poi anche la Juve, l’Atalanta, la Lazio non sono riuscite a battere il Venezia.

Gatti? Ha fisicità, ha tanta personalità e alla Juventus non s’è impaurito. Non mi meraviglio che il Napoli faccia un tentativo. Conte e la corsa scudetto? Non dobbiamo dimenticarci del miracolo che sta facendo, è un miracolo e se lo devono mettere in testa tutti. E’ stato fatto un miracolo sportivo in pochissimo tempo. Vivo a Venezia e non sono andato a vedere la gara del Napoli perché non è possibile vedere Conte mentre lavora. E’ talmente concentrato sul suo lavoro che è impossibile incontrarlo, si dedica anima e corpo a quelle ore”.