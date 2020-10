Perrone, Cds: "Dura lex sed lex, il Napoli va punito: bisogna rispettare il protocollo!"

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Roberto Perrone, giornalista del Corriere dello Sport: "Che il regolamento possa fare acqua da tutte le parti è vero, ma dura lex sed lex. Io credo che il Napoli debba avere una punizione, se esiste un protocollo va rispettato. Se passa il principio che c'era un protocollo ed il Napoli non ha colpe, allora è finita. Se il Napoli avesse voluto giocare, avrebbe giocato. Possiamo discutere delle cause o delle non cause: se diciamo che è colpa della Asl, allora qualsiasi burocrate può far saltare il campionato. Fatta la legge, trovato l'inganno. Se non vogliamo andare avanti allora chiudiamo: il derby non si gioca, allora? Il Napoli non ha giocato una partita con 2. Se si vuole andare avanti, si convive con questa storia. Ronaldo? Ha sbagliato ed ha pagato le conseguenze. Io sono tifoso del Genoa e se ha 13 giocatori scende in campo a Verona, altrimenti fermiamo tutto. Secondo me il calcio italiano è un settore come gli alberghi, i ristoranti e tutti gli altri. Tutti gli altri vanno avanti: si va avanti come si può. Se il come si può decidiamo che non vale allora chiudiamo qua. Stiamo parlando già di una stagione già compressa".