Petagna pazzo di Napoli: "E' la prima volta che sono lontano e non mi manca casa"

Da Ferrara a Napoli, quest'estate è cambiata la vita di Andrea Petagna. Il nuovo attaccante azzurro sta visitando giorno per giorno la città e ha raccontato il suo impatto nella sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ero mai stato a Napoli e non vedevo l'ora di conoscerla. Devo dire grazie a Lello, la persona che mi ha accompagnato in vari luoghi della città. Non vedo l'ora che possa venire anche la mia famiglia per girarla insieme. E' la prima volta che sono lontano da casa e non mi manca casa. C'è molta energia in città. Napoli mi fa sentire a casa, inoltre ho tanti famigliari del Sud Italia e che vivono a Napoli. Sono solo da dieci giorni qui e devo dire che mi piace molto".