Petruzzi punge Mourinho: "Roma, senza big è un problema? Il Napoli dimostra il contrario"

Fabio Petruzzi, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno e in particolare delle parole di Mourinho, che ha detto che la Roma non può arrivare a giocatori della Premier: "So solo che Mourinho in panchina è una presenza importante. La vetrina che ha fatto vedere lo scorso anno è stata importante a livello internazionale. E' un allenatore che quando ti chiama, difficilmente puoi dirgli di no. Ovvio non può chiamare Mbappé o simili, ma magari qualcuno tipo Ronaldo.