Piaceva al Napoli, Kaio Jorge si presenta: "La Juventus è sempre stato il mio sogno"

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - "La Juve è sempre stato un sogno, è il frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici: l'adattamento sarà importante, giocherò con grandissimi giocatori e sono qui per imparare e lottare per segnare il più possibile": queste le prime parole da bianconero di Kaio Jorge, attaccante classe 2002 prelevato dal Santos. "Ronaldo mi dà tantissimi consigli, - prosegue il brasiliano - voglio dare il mio meglio dentro e fuori dal campo" ha raccontato in conferenza stampa. (ANSA).