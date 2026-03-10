Podcast Piantanida: "Con tutte le assenze che ha avuto, senza Conte il Napoli sarebbe settimo"

Il giornalista Franco Piantanida ha analizzato i temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà'.

Che scenario ci regala la vittoria del Milan nel derby?

"Con un altro risultato non avremmo avuto l'impressione di un campionato ancora aperto. Ora si ribalta un po' la pressione, con il Milan più carico. Come scenario è ancora aperto, ma saranno le prossime partite a dirci di più. Tutto si deciderà nelle prossime tre".

Il Napoli perde anche Vergara per infortunio, è l'ennesimo stop.

"Sugli infortuni del Napoli c'è ormai poco da dire. Non siamo di certo noi deputati a dare una spiegazione sul numero di stop fisici; parliamo di cifre folli. La squadra ha fatto molto più del massimo con tutte quelle assenze e penso che senza Conte il Napoli sarebbe settimo probabilmente".

Quanti punti pensi che faranno Milan e Inter nelle prossime quattro partite?

"Sette punti l'Inter e dieci il Milan. L'Inter ha un calendario leggermente migliore nel complesso, ma bisogna vedere come uscirà psicologicamente da queste quattro sfide".

Come vedi la situazione turbolenta in casa Lazio?

"C'è un allenatore che risponde al presidente ogni partita, anche se il patron se ne infischia. È una convivenza molto strana. Un altro allenatore probabilmente si sarebbe già dimesso o sarebbe già esploso. Sarri invece rimane lì perche secondo me è l'unico che puo gestire questa situazione. Negli ultimi tempi non credo ci sia stata una squadra che abbia giocato così a lungo senza tifosi in uno stadio che potrebbe ospitare 70000 persone. È una situazione surreale”.