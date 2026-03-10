Podcast Montervino su Conte: "Scudetto merito suo, ma quest'anno qualche dubbio viene"

A parlare di Napoli e non solo a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex capitano azzurro Francesco Montervino.

Inter, si recrimina ancora per il mani di Ricci...

"Finchè si lascia libera interpretazione del regolamento, si avranno questi dibattiti".

Napoli che recupera i big: può fare filotto da qui alla fine?

"Vedendo i calendari, ha quello più agevole delle altre. Nelle ultime tre hai fatto tre vittorie, sudando tanto e senza i big. Ora che stanno rientrando, la situazione è che la strada sia in discesa. Il modo di entrare di Anguissa e De Bruyne è stato positivo. De Bruyne è sembrato già con una buona condizione, non l'ho mai visto così magro. Per me sono prossimi a breve a tornare dal 1'. Io ci credo al secondo posto del Napoli, perché se recupera tutti è superiore al Milan e poteva giocarsi solo lei il titolo con l'Inter. E' nelle corde del Napoli puntare al secondo posto".

Napoli ancora alle prese con gli infortuni. C'è tanta sfortuna...

"Le responsabilità non posso essere soltanto del settore tecnico, ma anche del recupero, della prevenzione, del carico dei lavori. Ci sono tante domande da farsi. E' vero, è una stagione sfortunata, ma c'è anche una valutazione scientifica che va fatta sugli infortuni. La società deve prendere le giuste precauzioni per il futuro. Il Napoli ha avuto tanti infortuni muscolari anche lo scorso anno. Non credo sia una bestemmia se ogni tanto si muove la critica a uno dei più forti tecnici in circolazione come Conte. E' merito suo lo Scudetto dello scorso anno. Lo scorso anno ha vinto con tanti infortuni, ma quest'anno qualche dubbio viene. Non c'è stata una sinergia totale nello staff, quindi tutto va valutato. Nonostante tutto alla fine è terzo e ha portato a casa un trofeo, quindi conferma che è un fenomeno, ma qualcosa va cambiato per il futuro".