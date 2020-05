Piccinini ai presidenti: "Chi è contro i playoff come piano B, cosa propone? Sperare in Dio?"

"Se non si riuscisse a finire il campionato giocando tutte le 124 partite rimanenti, il Consiglio Federale ha indicato i playoff/playout come piano B. Oggi vedo che club e molti colleghi sono contrari, ma nessuno indica una terza via. Quale potrebbe essere? Sperare in Dio?", così su twitter il giornalista e telecronista Sandro Piccinini in merito alla presa di posizione dei club contro i play-off come piano B per terminare la stagione.