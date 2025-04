Pillon: "Ho visto il Napoli a Venezia e ho notato che ha parecchie difficoltà in un aspetto"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore ex Empoli Giuseppe “Bepi” Pillon: “Il discorso dei cali nel secondo tempo è anche di mentalità, non bisogna accontentarsi, ho visto da vicino il Napoli quando ha giocato a Venezia, anche i lagunari hanno avuto delle occasioni, la squadra di Conte non riusciva ad essere incisiva davanti come ha fatto fino a questo momento“.

“Gol fatti? Conta anche non prenderli i gol, Conte organizza molto bene entrambe le fasi, il Napoli si difende bene secondo me. L’Inter ha dimostrato contro il Bayern che gioca un buon calcio, però giocare ogni 3 giorni non è facile“.

“Con Kvara in campo avresti qualche punto in più, ma l’offerta è stata importante e la società ha fatto le sue valutazioni. Non parlerei di miracolo, anche quest’anno Conte si sta confermando un grande allenatore“.