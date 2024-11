Pio Esposito: "Non tifo Napoli, solo Juve Stabia! Ma da piccolo andai al San Paolo..."

Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Che stagione è stata fin qui? Forse la più importante della mia carriera. L’avevo quasi prevista. Lo scorso anno, mentre andavamo in pullman allo stadio per Spezia-Venezia ultima di campionato, dissi a Candelari, ‘oggi segno, ci salviamo, resto qui e facciamo grande cose’. Ha funzionato".

Tifoso del Napoli? "No, no, Juve Stabia, la squadra dove ha anche giocato mio padre. Ma sono stato al San Paolo da bambino per un Napoli-Roma, gol di Totti e Vucinic".

Quindi Mario Giuffredi, l’agente che la guida. "È uno che con me non ha sbagliato una mossa, che non si vende. Non mi ha mai detto ‘guarda quello o questo’, abbiamo sempre fatto le cose pensando a me e alla famiglia".