Pistocchi ad Insigne: “Gioca nella sua città, cosa gli cambia prendere 4 o 5mln?”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il noto giornalista Maurizio Pistocchi che si è soffermato su Lorenzo Insigne e il suo futuro: “Sarò un romantico, ma gioco a Napoli nella mia città e cosa volete possa cambiarmi nella mia vita prendere 4 o 5mln? Molti purtroppo hanno capito che conviene andare a scadenza per farsi ricomprare a zero e prendono di più, ma bisogna essere da Real Bayern o Psg, io per Lorenzo non vedo molte offerte da queste squadre. La domanda è se per il Napoli è davvero fondamentale, anche loro ci riflettono a 31 anni”.