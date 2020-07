Pistocchi: "Buon Napoli, ma con l'Atalanta è mancato qualcosa in attacco. Sul Barça..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla sconfitta del Napoli contro l'Atalanta: "Il Napoli ha palleggiato bene nel primo tempo anche se è stato poco pericoloso, gli mancava qualcosa davanti. Nella ripresa è venuta fuori l’Atalanta a cui gli azzurri hanno regalato il primo gol con un errore grave. Con l'Atalanta una gara che ha palesato i limiti nella finalizzazione della squadra di Gattuso. Adesso bisogna finire bene la stagione in vista della sfida col Barcellona e soprattutto per preparare al meglio la prossima stagione"