Pistocchi: "Classe arbitrale va commissariata! Come puoi essere credibile dopo Rimborsopoli?"

Maurizio Pistocchi, storico giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisognerà vedere se la classe arbitrale sarà all'altezza di questa Serie A che sarà molto equilibrata. Questo è davvero un grosso problema, nel senso che come abbiamo visto dall'ultimo scandalo in merito ai rimborsi falsificati e tutto il resto che sta succedendo fa perdere credibilità al movimento. Come fai ad essere affidabile se anche su quattro soldi cerchi di fare delle cose che non sono corrette? La credibilità della classe arbitrale è uno degli argomenti su cui lavorerei, forse varrebbe la pena di commissariare l'AIA e trasformare questi arbitri in professionisti".