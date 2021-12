Pistocchi consiglia: "Per il terzino sinistro c'è un nome perfetto per il Napoli"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per il terzino sinistro, fossi nel Napoli, punterei su un calciatore che gioca già in Serie A, in modo da non dover subire il periodo di adattamento. Per questo non andrei su un profilo come Digne, ma preferirei più Parisi dell'Empoli, il profilo perfetto per il Napoli perché è forte e ha personalità. Ma anche Rogerio, il terzino del Sassuolo, sarebbe un nome spendibile".