Pistocchi controcorrente: "Il Napoli ha subito troppo, non si può essere ottimisti per il futuro..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: “Il fine giustifica i mezzi, ma non sempre. Il Napoli ha fatto una partita simile a quella dell'andata in cui difendeva spesso con un 4-4-2, subendo un po' troppo. Questo non ci autorizza ad essere molto ottimisti verso il futuro. Devo essere sincero: ieri è stata un serata positiva per il calcio italiano e per il calcio all'italiana. Tre su quattro hanno vinto ed il Napoli ha pareggiato, ma tutte hanno giocato con il libero, quel giocatore in più in fasa difensiva. Mi ha dato una strana sensazione vedere il Napoli in quel modo. Le partite non si giudicano solo in base al risultato, sicuramente pareggio ad Anfield importantissimo, ma che non diventi una costante, perché se lo diventa si torna indietro. In Champions il risultato spesso è più importante delle prospettive, ma bisogna guardare l'immediato: una crescita d'autostima del gruppo. La Champions contribuisce ad un carburante straordinario per i giocatori, è Hollywood, il Festival di Sanremo, la vetrina più importante del calcio mondiale. Per i giocatori è facile ottenere la concentrazione, le difficoltà arrivano in campionato, perché gli stimoli sono diversi. In molti giocatori è potuta subentrare l'idea che il campionato ormai è andato e quindi si concentrano solo sulla Champions, speriamo non sia così. Sarri contro il Liverpool? Giocherà come ci ha giocato sempre, la partita con le sue idee di calcio".