Pistocchi critica la Juve: "Ho rivisto una mentalità che in Europa non paga"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto su Twitter un post sulla Juventus all'indomani della sconfitta in amichevole contro il Barcellona: "Con SkyGo, ho rivisto le partite di Milan/Inter/Juve. Nella Juve, anche se dopo 1 settimana non si può giudicare la prestazione, ho rivisto una mentalità-squadra bassa nella sua metà campo, difesa e-poco-contropiede-che in Europa non paga. Sbagliare è umano perseverare diabolico".

