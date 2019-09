Pistocchi critico: "Callejon si butta ed il Liverpool ha creato di più"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Maurizio Pistocchi per commentare il match Napoli-Liverpool: “Dobbiamo essere onesti, il Liverpool ha avuto più occasioni del Napoli ed è passato in vantaggio con un rigore piuttosto dubbio. È grave che l’arbitro non abbia usato il Var, Callejon li si butta. Se il Napoli avesse avuto un rigore contro così tutti si sarebbero arrabbiati. Sicuramente gli azzurri hanno mostrato di avere un dna europeo, diciamo che è andata bene perché il Liverpool resta una squadra straordinaria. Dobbiamo dire che anche ieri sera ci sono stati errori difensivi clamorosi, due sono stati di Insigne".