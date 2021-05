Pistocchi: "Fuori da Mediaset per pressioni Juve? Ho solo riportato argomenti già pubblici"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha da poco lasciato Mediaset anche a causa di alcune pressioni che la Juventus avrebbe fatto ai vertici dell'azienda circa il suo nome. Il collega ne ha parlato ancora a Radio Kiss Kiss Napoli: "Su quest'argomento non voglio dire più nulla. Non ho fatto altro che riportare argomenti che erano già stati resi pubblici dal Corriere della Sera, da Paolo Ziliani, da Dagospia e La Verità con Gigi Moncalvo. Sono cose ampiamente conosciute. In sostanza non ho detto nulla di nuovo sulla questione.

Sono stato molto bene a Mediaset, ci ho passato 35 anni della mia vita e ho avuto l'opportunità di lavorare con fuoriclasse. Ho fatto tanti programmi di successo e anche quando me ne sono distaccato da parte dei vertici di Mediaset ho avuto delle manifestazioni di affetto notevoli. La mia con Mediaset è stata una storia più di cuore che di denaro. Rifiutai un contratto con un ingaggio tre volte superiore per amore di Mediaset".