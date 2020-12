Pistocchi: "L'idea di gioco del Napoli in controtendenza con il resto della Serie A"

Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Gattuso: "Il Napoli ha un'idea di calcio molto interessante, in un campionato come la Serie A dove prevale un atteggiamento difensivo il Napoli è in controtendenza. Attacca con molti uomini, dal punto di vista tattico è stata la cosa più interessante vista quest'anno".