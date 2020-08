Pistocchi presenta Barça-Napoli: "Entrambe hanno dei problemini"

Il giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte analizzando la sfida di Barcellona: "Il Barça non è in un grande momento, ci sono tante assenze importanti. I catalani rischiano di giocare questa sfida da dentro-fuori con una difesa completamente inedita e questo è un grande vantaggio per il Napoli. Il Barcellona già aveva delle problematiche difensive al completo. Il Napoli invece è altalenante, spreca davanti e non raccoglie quanto merita ma è in un buon momento, cerca sempre di palleggiare. Probabilmente in fase di rifinitura manca qualcosa, non ci sono ancora automatismi perfetti. Comunque in questo momento il Napoli sta facendo bene, può fare gol lì, servirà sangue freddo ed esperienza. Inoltre le ultime da Barcellona danno un Messi in grandissima condizione e questo è il problema fondamentale perché fa la differenza. Loro sono favoriti per qualità, ma il Napoli se la gioca".