Pistocchi rivela: “Spalletti è nel mirino di alcuni club importanti”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del calcio’ in onda su Canale 8: “Spalletti è nel mirino di alcuni club importanti. Al Napoli serve continuità per arrivare a vincere e se si cambia ogni anno questa non ci sarà mai, il toscano è un allenatore importante che ha valorizzato la rosa e raggiunto risultati importanti. Il Napoli è una squadra coerente e dal punto di vista tecnico ha giocato il miglior calcio del campionato. Le dichiarazioni di De Laurentiis non mi sono piaciute”.