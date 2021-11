Pistocchi: "Si tende a dire che il Napoli è in difficoltà, ma col Verona è stato discreto"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "I numeri dicono che il Napoli ha giocato una discreta partita contro l'Hellas Verona. Forse si tende a dire che il Napoli è in difficoltà perché non arriva il risultato pieno, ma quest'ultimo dipende da tante cose, da delle piccolezze che a volte diventano decisive. Ad esempio sul gol del Verona Mario Rui fa un errore, deve accompagnare Barak e non attaccarlo in quel modo altrimenti viene saltato, com'è successo d'altronde".