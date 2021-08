Pistocchi: "Spalletti male in fase difensiva, le sue squadre hanno sempre subito tanti gol"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le squadre di Spalletti hanno sempre avuto una grande fase offensiva, hanno sempre fatto tantissimi gol, ma ne hanno anche incassati tanti. Non ha mai lavorato bene sulla fase difensiva, basta guardare le statistiche. Quest'anno per Luciano sarà un anno che dipenderà molto dai calciatori che saranno a sua disposizione. E' sicuramente capace di dare un'identità, ha delle idee, può portare grossi miglioramenti".