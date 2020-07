Pistocchi su Conte: "Buon allenatore, ma preferisco calcio diverso. Discutiamo la sua idea..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sport Mediaset: “Il problema dell'Inter degli ultimi dieci anni è che ha cambiato 10 allenatori. La bravura dei dirigenti deve essere trovare l'allenatore giusto per un progetto e successivamente i giocatori. Conte è un buon allenatore e l'ha dimostrato sia in Italia che in Inghilterra, ma possiamo discutere la sua idea di calcio. Preferisco un calcio diverso, personalmente, Conte applica un 3-5-2 e ho sempre discusso questa tematica fin dalla Juventus. È stato fatto un progetto su Conte, evidentemente sono convinti di quello che hanno fatto e devono difenderlo. Atalanta? In questo momento è una squadra che può battere tutti, ha una freschezza atletica differente da tutti. Corrono molto bene e sono molto preparati grazie ai preparatori. Possono battere tutti perché hanno risorse perfettamente sintonizzate sul sistema di gioco. Oggi tutti scrivono che l'Inter si è fatta recuperare da situazioni di vantaggio, ma nessuno si chiede il perché. Vincitore della Champions? Il City è la prima favorita in assoluto. Ho seguito con molta attenzione il Bayern, ma attenzione al Lipsia".