Pistocchi: "Un ritorno di Sarri al Napoli? Certi amori fanno dei grandi giri e poi ritornano..."

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Maurizio Sarri: "Se fossi stato un dirigente di calcio la mia scelta più logica sarebbe stata confermare alla Juventus Sarri. Avrei venduto i giocatori di una certa età e costruito un organico competitivo. Invece i bianconeri ha scelto su un allenatore senza patentino che non ha mai allenato ad un certo livello, con un vice che burocraticamente sarà l'allenatore, Baronio ex tecnico della Primavera del Napoli.

Un ritorno di Sarri al Napoli? Certi amori fanno dei grandi giri e poi ritornano, diceva Galliani riferendosi al Milan e ai suoi ex grandi giocatori che poi tornavano. Tutto può succedere. Penso che De Laurentiis ora stia pensando con molta attenzione alla prossima stagione. Il Napoli non può permettersi di fallire l'obiettivo Champions dopo due anni negativi. A Napoli è ancora vivo il ricordo di Sarri. Secondo me Maurizio non ha esaurito il suo potenziale tecnico. Ha vinto due titoli negli ultimi due anni, Europa League al Chelsea e scudetto alla Juve, pochi allenatori hanno tanto nell'utimo anno forse solo Tuchel e Guardiola. Dipende da De Laurentiis, se lo chiamasse e si mettessero intorno ad un tavolo per un progetto tecnico con magari un triennale, credo che Sarri lo prenderà in seria considerazione".