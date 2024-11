Podcast Pizzi: “Dimostrazione di forza dell’Inter con l’Arsenal. Napoli? Partita aperta”

A parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fausto Pizzi.

Che impressione le ha fatto l'Inter?

"Una buonissima impressione. Una volta di più ha dimostrato quanto è solida. Una bella partita, simile a una finale, dove non ci sono tante occasioni, si gioca sui dettagli. Ha retto rischiando pochissimo. Ha dato un'altra dimostrazione di forza. Magari non è stata bella tecnicamente come Real-Milan, ma ha altri contenuti, come fase difensiva e voglia di ottenere tutti insieme il risultato".

Inter a due facce: ma è squadra più da campionato o da Champions?

"Se l'Inter batte il Napoli domenica è prima, quindi ha la rosa per puntare a entrambe le competizioni. E' strutturata per fare bene in campionato e in coppa. La partita di ieri sera ha dimostrato che Inzaghi ha tanti titolari su cui puntare".

Ora sfida al vertice in campionato contro il Napoli:

"E' una partita aperta, è vero che ha fatto rotazioni Inzaghi ma è stata una partita intensa che ti ha fatto consumare energie. E' una partita difficile".